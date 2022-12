Pai e filha morrem após acidente em rodovia no Agreste potiguar

Pai e filha morreram após um acidente automobilístico nesta sexta-feira (12) em uma rodovia estadual do Agreste potiguar. Eles estavam em um carro que bateu de frente com outro automóvel no “Trevo de Lagoa D’anta”, entre os municípios de São José do Campestre e Passa e Fica.

O acidente ocorreu por volta das 8h. Dois carros de passeio se envolveram em uma colisão frontal. Em um dos veículos, de acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), estavam pai e filha, que morreram no local.

O condutor do segundo veículo estava em um homem que sofreu escoriações e foi levado ao Hospital de São José do Campestre. O policiamento esteve no local, fez isolamento da área e a ocorrência contou com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após o acidente, o veículo onde estavam as vítimas fatais capotou. Os militares aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros para retirada das vítimas que ficaram presas às ferragens. Os corpos serão removidos pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN) para os procedimentos cabíveis. G1/RN