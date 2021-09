“Pai! nunca tive medo, porque você sempre esteve do meu lado!”. Disse Artur Teixeira

O homem que abraça na imagem o jovem pré-candidato a prefeito de Guamaré na eleição suplementar, o arquiteto Arthur Teixeira (PSB), é um politico que deixou um grande legado quando governou o município.

Este homem quando foi prefeito muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Foi ele que tirou muitas pessoas da porta da Prefeitura e colocou dentro do Banco do Brasil para receber os diversos benefícios sociais como o cartão Renda Cidadã, que oferece renda mínima mensalmente para famílias que vivem abaixo da linha de pobreza.

Refiro-me ao empresário Auricélio Teixeira, que além de ser politico e empresário, é um exemplo de filho, pai e avô. Aquele pai de família que protege, aconselha, ajuda, segura na mão e diz… Conte comigo meu filho, não tenha medo, eu estou aqui sempre de seu lado.

Em sua página no Instagram Arthur escreveu:

Aprendi com meu pai que o trabalho tem um significado maior e mais profundo. Cresci aprendendo pelo exemplo e enxergando em cada atitude sua.

Aprendi com ele, que o trabalho pode ser a grande ferramenta para unir pessoas e transformar o ambiente ou a cidade que você vive.

Como possível futuro gestor deste municio, se Deus nos abençoar com a vitória, quero dar as mãos as pessoas e construir uma Guamaré que nos dará cada vez mais orgulho!

Arthur Teixeira