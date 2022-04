Palestra de educação ambiental em Guamaré

Na noite desta terça-feira, 29 de março, aconteceu a palestra de Educação Ambiental para professores das escolas municipais de Guamaré. O evento aconteceu com o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Educação e Cultura, no Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda.

Na palestra foram abordados tópicos como: A definição de educação ambiental na primeira infância; Práticas de educação ambiental na escola; e apresentação do livro: No quintal de Dona Tita, produzido pelo Projeto Vale Sustentável, que em breve será distribuído nas escolas beneficiadas. Dessa forma, a palestrante Camila Fernandes, explanou os pontos com o objetivo de conscientizar e sensibilizar os professores da primeira infância sobre a importância de inserir as práticas ambientais na primeira etapa da educação básica, com valores e formação de ideias, buscando transformar as atitudes das crianças em relação ao meio ambiente.

Na oportunidade também foi realizada uma dinâmica de montagem de plano de aula, de acordo com os temas abordados, em defesa do meio ambiente. Alguns professores mostraram a vivência de sala de aula relatando importantes experiências para o aprendizado. Ações como: alunos de 2 anos trabalhando a consciência da economia de água, cuidando de um objeto representando uma gota de água, chamada Lilica; até ações em uma semana inteira homenageando o meio ambiente, com montagem de “um plano perfeito para salvar o planeta”.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da @Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.