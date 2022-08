Palmeiras mostra força e arranca empate com o Atlético na Libertadores

O Palmeiras mostrou força e arrancou um empate heroico de 2 a 2 com o Atlético Mineiro em um jogo muito movimentado, disputado na noite desta quarta-feira (3) no estádio do Mineirão, válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A definição do classificado para as semifinais da competição será na próxima semana, quando as equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque, em São Paulo.

Quem avançar entre o Galo e o Verdão terá pela frente o vencedor do confronto envolvendo o Athletico-PR e o Estudiantes (Argentina), que começa a ser disputado nesta quinta-feira (4) na Arena da Baixada, em Curitiba.