Palmeiras vence em jogo de sete gols e é campeão da Supercopa

Por globoesporte.com

Um jogaço! A primeira decisão da temporada do futebol brasileiro fez jus ao que se esperava uma final entre Palmeiras e Flamengo. Em jogo de sete gols, quem começou na frente foi a equipe carioca, com Gabigol de pênalti, mas até então a partida estava truncada. Depois, o jogo melhorou. Ainda no primeiro tempo, Raphael Veiga empatou e no fim da etapa inicial Gabriel Menino marcou um golaço de fora da área.

A etapa final começou muito movimentada. O Flamengo esteve em cima e empatou novamente com Gabigol na saída do goleiro Weverton. O Palmeiras voltou a ficar na frente com Raphael Veiga de pênalti. O Flamengo voltou a empatar, com um golaço de Pedro, de calcanhar. Mas Gabriel Menino deu números finais à partida em chute mascado e que, segundo a Central do Apito, deveria ser anulado.

Dois golaços na decisão

Foram sete gols na tarde deste sábado, sendo que dois foram incríveis. Os golaços – um de cada lado – foram marcados por Gabriel Menino (o segundo do Palmeiras, que colocou o time na frente) e Pedro (terceiro do Flamengo, para empatar). Dá uma olhada nos vídeos.

Muitos gols e muitos cartões também

Se os sete gols chamam a atenção, outro número alto foi o de cartões na partida. Ao todo, Wilton Pereira Sampaio teve que advertir nove pessoas. Foram cinco jogadores do Flamengo (incluindo Marinho, no banco) e um do Palmeiras. Além deles, Abel Ferreira – com um chutão no microfone – e o auxiliar dele foram expulsos com o jogo rolando. Ainda teve um cartão amarelo para Luís Miguel, assistente de Vítor Pereira, no primeiro tempo.

Duelo português

A Supercopa deste ano entre Abel Ferreira e Vítor Pereira foi a quarta vez que os dois portugueses se enfrentaram no Brasil. O detalhe é que o técnico do Palmeiras sempre saiu vencedor nas quatros partidas que enfrentou o treinador do Flamengo.

Hoje teve gol(s) do Gabigol

Gabriel Barbosa atuou pela 14ª vez em uma final pelo Flamengo. Ao todo (alguns jogos de ida e volta contam como uma final apenas), o atacante marcou 14 vezes, incluindo dois na tarde deste sábado.

Palmeiras, o maior campeão

Com o título da Supercopa na tarde deste sábado, o Palmeiras aumentou a vantagem para o Flamengo como maior vencedor de títulos nacionais. A equipe paulista já tinha passado a rubro-negra quando conquistou o Brasileirão de 2022. Agora, amplia esse número.