Pandemia: Secretaria de Segurança de Guamaré cria esquema para evitar aglomeração e aperfeiçoar fila

A Secretaria Municipal de Segurança, e Defesa Patrimonial de Guamaré, através da Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, montou um esquema para organizar a fila de recebimento da ficha para receber a quentinha no restaurante popular.

Para evitar aglomerações, a secretaria articulou com a Guarda Municipal e a Policia Militar, a organização para o recebimento da ficha no posto de saúde da comunidade de Salina da Cruz, e na sede da ação social em Baixa do Meio.

Este mesmo apoio das forças de segurança do município está sendo feito de segunda à sexta, no horário de atendimento a população no restaurante popular de Salina da Cruz, e Baixa do Meio, que não parou durante a pandemia de atender as famílias de vulnerabilidade social.

Os agentes estão dando o apoio não somente na fila da entrega das fichas, mas também na organização do recebimento das quentinhas por horários já estabelecidos aos usuários, orientando a população e mantendo a ordem do local.

A marcação de distanciamento feita no chão como medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus foi uma iniciativa da secretaria de ação social, realizada por equipes de servidores, ação que ajudou muito no atendimento.

Trabalho que permitiu que os funcionários da própria secretaria de assistência, e da secretaria de segurança, pudessem juntos trabalhar melhor, evitando aglomeração prevenindo a saúde dessas pessoas que são assistidas no restaurante popular.

(Visited 75 times, 75 visits today)

Grupo de Contingência da Defesa Civil de Guamaré participa de reuniões por videoconferência durante pandemia Legislativo em Pauta: Câmara Municipal realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 05