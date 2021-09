Para melhorar o ensino na rede municipal, Guamaré investe em formação

A educação é umas das prioridades da gestão do prefeito Eudes Miranda. Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o primeiro encontro de gestores das escolas municipais para apresentar o programa “Tempo de Aprender”.

Durante o encontro foi realizado o cadastro das instituições aptas a receber os recursos, que são destinados ao fortalecimento da alfabetização no município de Guamaré.

O programa é uma iniciativa do governo federal, desenvolvido em regime de colaboração com os estados e municípios e dispõe de ações para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas.

Neste ano de 2021, foram cinco escolas contempladas com recursos e formação, e 11 somente com formação; visando o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais, na consecução da meta cinco do Plano Nacional de Educação.