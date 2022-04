Parabéns aos servidores públicos de Guamaré pelos 15 anos do SINDSERG

Não poderíamos deixar de lembrar dos 15 anos de existência do SINDSERG – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guamaré.

Agradecemos à todos os servidores públicos municipais que confiam no nosso trabalho e estão firmes e fortes juntos conosco em todos estes anos de batalha por melhorias.

São muitas conquistas que já contemplaram os servidores municipais de Guamaré, o SINDSERG tem prestado um serviço de extrema relevância para o bem dos servidores e para uma sociedade mais igualitária.

Temos trilhado o caminho do diálogo, construindo uma base de sólida em defesa do servidores não desistimos do nosso objetivo maior que é a valorização dos servidores públicos Municipal.