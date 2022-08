Parabéns Guamaré pelos os 417 anos de Colonização Portuguesa

Hoje nossos Parabéns vão para nossa cidade de Guamaré. Completa seus 417 anos de Povoação/Colonização, data essa reconhecida através de Pareceres, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre a pesquisa comprobatória realizada pela escritora guamareense, Maria Jandir Candéas.

De posse dos respectivos Pareceres, a Prefeitura Municipal de Guamaré encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei para que fosse registrada a data de 20 de Agosto de 1605, como o início da Povoação/Colonização do Município de Guamaré e da mesma forma fosse instuída a Semana Municipal de Comemorações nas Escolas e nas Comunidades, objetivando o amplo conhecimento do marco inicial da povoação desse Município e fossem promovidos eventos cívicos e culturais, voltados ao conhecimento da população, rememorando os fatos e pessoas relevantes à História, promovendo assim a preservação da Memória municipal.

A Câmara Municipal de Guamaré, aprovou e criou a Lei 377/2007: “Disciplina a comemoração do dia 20 de agosto, data comemorativa do aniversário da origem do povoamento de Guamaré/RN, institui a Semana Municipal de sua Comemoração e determina sua inclusão no Calendário Oficial da Cidade de Guamaré, e dá outras Providências “. Foi assinada pelo Prefeito José da Silva Câmara, em 2007. Em 17 de Agosto de 2010, o Prrefeito Auricélio dos Santos Teixeira, assina o Decreto 034/2010, que: “Declara Feriado Municipal o dia 20 de Agosto – Aniversário de origem do Povoamento de Guamaré/RN”.

Dessa forma, Guamaré tornou-se por Lei um dos Municípios mais antigos do Brasil e merece nosso amor, respeito e cuidado. Nossos antepassados deram seu melhor para chegássemos aqui com orgulho de nossas tradições. AVANTE, GUAMARÉ!

Fonte: Jandir Candeas