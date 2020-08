Parceria de Guamaré com a regional da EMATER em João Câmara melhora acesso dos agricultores aos serviços

A parceria institucional entre o município de Guamaré e a EMATER através da Regional de João Câmara vai permitir melhorar o armazenamento de alimentos para o rebanho dos criadores do município com a colheitadeira para fazer silagem e a emissão de DAPs.

O pleito da gestão municipal que solicitou a mudança do escritório do órgão que atende no município de Guamaré, aprovado pela direção geral da EMATER, mostra uma decisão acertada, resultado das parcerias já realizadas com a regional João Câmara.

Anteriormente, a assistência técnica aos agricultores do município de Guamaré pela EMATER, ocorria através da Região Administrativa de Assú. Com a parceria, fica mais próximo o atendimento e os serviços do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN.

