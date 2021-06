Parceria entre UVERN, Legislativo e Executivo, fortalecerá o turismo em Guamaré

O Presidente da Câmara de Guamaré, vereador Diego de Lisete, e o líder do governo no legislativo, Edinor Albuquerque, receberam na ultima sexta-feira (18), a cordial visita do professor João Maria de Lima, diretor da escola legislativa, e a presidente da união dos vereadores do RN, a vereadora de Mossoró, Larissa Rosado.

Na pauta, a formação de uma parceria entre a UVERN, a Câmara Municipal, e o Município de Guamaré, para realização de um grande evento para fomentar o turismo da cidade.

O professor João Maria, e a vereadora Larissa Rosado, acompanhada dos vereadores Diego e Edinor, visitaram as escalações do Poder Legislativo, o Centro de Convenções, Vicente de Brito Miranda, localizado na orla da praia do Rio Aratuá.

Ainda puderam desfrutar das belezas naturais do município com o passeio de barco pelas gamboas e manguezais. Visitaram as dunas de mangue seco, os rios Miassaba, Aratuá, e Camurupim.

Logo após conheceram as praias do novo Caribe, Atabaia, Queimado, Enseada no Novo Caribe, e a praia do Presidio, e ainda desfrutaram da gastronomia. Eles ficaram encantados com tanta riqueza e beleza naturais.

A presidente da UVERN, vereadora Larissa Rosado, disse que “tenho defendido bastante que investimentos do setor do turismo, também sejam feitos no interior do nosso estado. Tive a oportunidade de juntamente com Paulo, levar nosso filho Gabriel para conhecer as belezas de Guamaré que incluem praias belíssimas, as dunas de mangue seco, manguezais, rios Aratua, Miassaba e Camurupim, a ilha do Presídio e uma boa gastronomia. Quero agradecer o acolhimento de Diego e Magna, Edinor e Juliana, ao nosso guia Adson e a Alexandre”. Comentou.

O presidente da Câmara, vereador Diego de Lisete, disse que “Guamaré só tem a ganhar com investimentos feitos no turismo, a parceria entre a UVERN, com a Câmara e a Prefeitura de Guamaré, trará muitos benefícios para nossa população na área do turismo guamareense”. Comentou.