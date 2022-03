Parceria: Plataforma com a Câmara ofertarão cursos para área Eólica em Guamaré

A Empresa Plataforma Multiplicadora Profissional, em parceria com a Câmara Municipal de Guamaré, estará ofertando a população vagas para os cursos de Montagem e Manutenção de Placas Solares, e Montagem e Manutenção de Torres Eólicas.

Os cursos são 100% presencial e prático, e devido à parceria da empresa feita com a câmara, o valor a ser cobrado aos interessados chega a 80% a menos do valor feito na capital do estado.

As inscrições para os cursos estão disponíveis a partir do dia 07 de março (segunda-feira), no anexo da câmara Municipal “Escola do Legislativo”, localizado no centro da cidade, próximo à Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório.

Para maiores informações sobre os cursos fale agora mesmo com o representante da Plataforma Multiplicadora Profissional, através do WhatsApp (83) 996429851.