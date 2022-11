Partido de Bolsonaro se movimenta para comandar Senado

Com a definição dos deputados e senadores que representarão o país nos próximos anos, o Congresso Nacional se prepara, agora, para as eleições internas, processo no qual os parlamentares escolhem os chefes das duas Casas Legislativas.

Se na Câmara dos Deputados o favoritismo de Arthur Lira (PP-AL) é reconhecido, inclusive, por aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já afirmou que não irá interferir no pleito, no Senado a disputa está aberta.

O atual presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é candidato à reeleição. Parlamentares do PSD, presidido por Gilberto Kassab, dizem acreditar que o mineiro tem os votos necessários para a recondução.

Apesar disso, o Partido Liberal (PL) se movimenta para apresentar um candidato competitivo capaz de derrotar Pacheco. Por se tratar da maior bancada, com 14 senadores, a sigla do presidente Jair Bolsonaro reivindica o comando da Casa no biênio 2023-2025.

Segundo integrantes da cúpula do PL ouvidos pelo site da Jovem Pan, três nomes vão disputar um processo de prévias para a escolha do nome que representará a legenda no provável embate com o candidato do PSD.