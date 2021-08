Pastor Renato Dantas é nomeado Secretário de Educação de Guamaré

O Prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, nomeou através da portaria Nº 1.335/2021, publicada nesta terça-feira (24), no Diário Oficial do Município, RENATO DANTAS DE MEDEIROS, no Cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

Nota do Blog

O novo secretário passa a ser mais uma esperança de dias melhores para a educação do município.

Renato Dantas, que é Pastor da Igreja Boas Novas em Natal, aceitou o convite do prefeito Eudes Miranda, e assumiu o compromisso de cuidar da educação de Guamaré com zelo e responsabilidade.

Renato passa a ser servidor público do povo e da sociedade Guamareense, e deve gerenciar uma das pastas mais importantes do governo pelo o exemplo.

Fico aqui na torcida que ele possa acertar, para que a secretaria de educação se desenvolva com rumo e prumo, alcançando os índices do IDEB tão almejados pela população.

Oremos irmãos!!!