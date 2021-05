Paulinho Freire derrota Lawrence por 108 votos a 42 na Fecam

Com ampla maioria, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire (PDT), foi eleito presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM/RN), confirmando o favoritismo.

Paulinho recebeu 108 votos contra apenas 42 do seu concorrente, o presidente da Câmara de Mossoró, Lawrence Amorim (Solidariedade).

Teve ainda um voto nulo.

A votação de Paulinho não surpreendeu. Os bastidores da disputam apontavam para uma vitória fácil desde o primeiro momento.

Ele seria eleito em fevereiro, mas as eleições foram suspensas pela Justiça em razão de um pedido de impugnação de sua chapa apresentada por Lawrence Amorim. A ideia do presidente da Câmara de Mossoró era se eleger presidente sem disputa, uma vez que sabia do favoritismo de Paulinho.

A justiça de primeiro grau chegou a impugnar a candidatura de Paulinho, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça. Três depois, as eleições foram marcadas e realizadas hoje, com o resultado afirmando o favorito do presidente da Câmara Municipal de Natal.

