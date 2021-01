Paulo Sabino joga a toalha

Paulo Sabino é conhecido no cenário politico como um soldado de linha de frente, fiel como um cão ao grupo politico que decide apoiar.

Um homem que tem cara e lado, e sempre deu ela pra bater em sua formação de opinião sobre o cenário politico da cidade.

Na ultima eleição, ele apoiou para vereador Daniel do Sub (SD), que foi eleito, e para prefeito Mozaniel Rodrigues (SD), que ficou em segundo lugar no pleito.

Um eleitor como muitos que votou casado na esperança de dias melhores, mas tudo parece que ele se cansou.

Paulo é um tipo de cabo eleitoral que sempre foi o primeiro a chegar e o ultimo a sair nas movimentações do partido.

Sua alegria era visível nas passeatas e comícios da coligação. Sua casa sempre foi de portas abertas para receber os amigos e a militância.

Hoje, ele anunciou em sua rede social e no grupo do Guamaré em Dia, que cansou e decidiu jogar a toalha ao afirmar: “Bom dia a todos do grupo Guamaré em dia a partir de hoje não tenho mais compromisso político com ninguém, vou defender minha bandeira seja do lado que for”. Comentou Paulo Sabino.

Quando um militante de linha de frente como Paulo Sabino chega a pedir para sair de um grupo político, é porque razões ele deve ter de sobra.

Há quem afirme que Paulo está nos bastidores no namoro politico arrochado com uma liderança politica da cidade visando uma nova eleição suplementar. Será?

