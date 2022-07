Pedro Avelino: Polícia Militar e Guarda Municipal aprendeu arma Cal 12 de fabricação artesanal

A PMRN, através do CPR IV – 1ªCIPM sob atuação do Destacamento de Polícia Militar de Pedro Avelino / 3º Pelotão, apreendeu na ultima quinta-feira (21), uma arma calibre 12 de fabricação caseira de posse de um homem no Bairro São Francisco.

A ação se deu após a Guarda Municipal de Pedro Avelino receber, por volta das 17h, uma denúncia de que um indivíduo estaria num Bar portando a arma com intuito de atentar contra a vida de um dos clientes. A PM foi acionada pela Guarda para ir em apoio.

Segundo a vítima, o homem teria chegado ao Bar e pedido para sentar-se à mesa. Após solicitar uma bebida o suspeito teria se aborrecido com a vítima falando palavrões e perguntando por que supostamente o homem estaria olhando para ele.

O homem tentou agredir a vítima e foi empurrado por este. Aborrecido o indivíduo saiu do Bar com destino a sua residência de onde teria voltado ao estabelecimento portando a arma.

O suspeito chegou procurando a vítima que a pedido do dono do Bar se escondeu no banheiro. Depois de várias ameaças o homem foi embora. Acionada a Guarda Civil Municipal de Pedro Avelino, esta solicitou apoio a PM para ir ao local.

As Equipes organizaram uma operação conjunta com o intuito de localizar o indivíduo. O mesmo foi encontrado em sua residência.

Foi dado voz de prisão pelos crimes de Ameaça (Art 147 do CPB) e Porte Ilegal de arma de Fogo( Art 14 da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento) suspeito foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar