O Maracanã viveu mais uma noite mágica de Copa nesta quarta. Com mais de 66 mil torcedores presentes, o Flamengo virou para cima do Vélez Sarsfield (ARG), confirmou a vantagem obtida no jogo de ida, e está em sua terceira final de Libertadoresem quatro anos – a quarta da história. A vitória por 2 a 1 veio com gols do artilheiro Pedro e Marinho, após Lucas Pratto (aquele) abrir o placar para os argentinos.

