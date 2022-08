Pela terceira vez em quatro anos, o Flamengo disputará as semifinais da Libertadores. Em um Maracanã com mais de 68 mil torcedores, o time de Dorival Júnior contou mais uma vez com gol de Pedro, artilheiro da Copa, para vencer o Corinthians por 1 a 0 e confirmar a vaga – e a vantagem obtida no jogo de ida, com o 2 a 0 em São Paulo.

