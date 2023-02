Pedro Luccas arrasta uma multidão no penúltimo dia de carnaval em Guamaré

Guamaré faz um grande Carnaval em 2023, reunindo um público animado e a cada dia maior, confirmando o crescimento da festa do povo. A cidade recebe foliões de todos os cantos, que se une ao povo hospitaleiro da cidade, e se joga no arrastão no meio da multidão.

Além da organização da festa, a segurança pública também recebe nota dez dos foliões, graças à articulação da Polícia Militar, Policia Civil, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar, e Defesa Civil. Essa rede é responsável pela ordem e o clima de paz na cidade, antes, durante o percurso dos blocos e após os arrastões.

Destaque para o cantor que puxou o trio nesta segunda-feira de carnaval, Pedro Luccas. Dona de uma simplicidade e de uma voz que dispensa qualquer comentário. O cantor desceu do trio e foi cantar junto com a multidão.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte I

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: Parte II