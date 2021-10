Pela 1ª vez na pandemia, RN não registra morte por Covid-19 há 4 dias consecutivos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu um comunicado neste sábado 9 no qual afirma que, pela primeira vez, desde o início da pandemia, o estado do Rio Grande do Norte não registra óbitos pela Covid-19 no intervalo de quatro dias seguidos.

Desde quarta-feira 6, o estado potiguar não registra óbitos causados pelo coronavírus. O anúncio considera os dados do Boletim Epidemiológico emitido pela pasta.

Segundo a Sesap, esse resultado “se dá graças à adesão da população à Campanha Estadual de Vacinação, bem como, das medidas de enfrentamento à pandemia adotadas pelo Governo do RN”.

Especialistas afirmam que a redução nos índices de mortes, casos e internações é reflexo da imunização, e, por isso, reforçam a necessidade de todos concluírem o esquema vacinal.

Além disso, a orientação é manter as medidas preventivas de contágio ao vírus, como uso da máscara e higienização correta e frequente das mãos.