Pelotão da PM de Guamaré realiza confraternização de fim de ano com policiais

O 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, sob o comando do Subtenente Jonhny Cruiff, realizou no ultimo final de semana a tradicional festa de confraternização com todo efetivo de policiais da cidade.

Os bons resultados alcançados pela PM são frutos do trabalho intensivo e preventivo feito pelos os agentes de segurança. O numero de prisões e apreensões bateram Record no município em relação aos anos anteriores.

De acordo com Jonhny, o confraternização teve como objetivo comemorar os bons resultados alcançados no ano de 2022. O Suboficial agradeceu pessoalmente a cada guerreiro pelo o compromisso e dedicação. “Quero agradecer a cada PM pelo esforço, compromisso e dedicação, pelo trabalho prestado ao estado e a população de Guamaré. Aproveito para agradecer ao prefeito Arthur Teixeira, pela parceria e o apoio dado pela prefeitura a policia militar com o pagamento das (DOs), fato que ajuda e muito a garantir mais segurança ao cidadão guamareense” . Comentou.

A confraternização é importante para a interação dos policiais militares. É uma forma de demonstrar gratidão pelos serviços prestados por esses profissionais de Segurança Pública a população. Cada agente recebeu do comandante uma singela lembrança.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: