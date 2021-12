Pelotão da PM em Guamaré realiza confraternização de Fim de Ano

A confraternização de fim de ano do 3º Pelotão de Policia Militar em Guamaré, foi realizada nesta sexta-feira (24), com a presença de todo destacamento.

Na ocasião, o comandante do policiamento da cidade, Subtenente da PM Jhonny Cruff comemorou os excelentes números alcançados no ano de 2021.

Os policiais bateram recorde de apreensão de armas e veículos e conseguiram reduzir homicídios, assaltos, furtos e roubos no município.

Os bons resultados é fruto do trabalho intensivo e preventivo feito pelos os agentes de segurança.

O evento também proporcionou o reconhecimento ao trabalho operacional de todos os policiais que receberam placas de homenagens pelas ações eficientes realizadas em 2021, e uma singela lembrança do comando.

Por sua vez, o Subtenente Jhonny Cruff, aproveitou a oportunidade para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, bem como, a proteção do Criador no ano que se finda, e reconheceu pelos os serviços prestado pelos os PMs a população guamareense durante este ano. “Quero agradecer a cada um dos guerreiros, que foi presenteado com uma placa, e uma lembrança do comando pelos os serviços prestados a população de Guamaré com resultados positivos durante este ano”. Comentou.