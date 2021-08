Pendências: Acidente com vítima fatal tira a vida de Nazareno do Crediário

A Polícia Militar registrou na tarde domingo (22), um grave acidente com vitima fatal nas imediações da salina, próximo ao motel de cheiro na cidade de Pendências.

O motorista identificado por Francisco Nazareno Rodrigues, 54 anos, mas conhecido por Nazareno do crediário perdeu o controle do veiculo, e acabou batendo de frente com o muro da salina, vindo a óbito no local.

Nazareno viajava com mais duas pessoas no interior do veiculo que ficaram feridos, mas foram socorridos para hospital da cidade.

A Polícia Militar do destacamento de Pendências chegou logo após o ocorrido ao local, e realizou os procedimentos de praxe.

Uma equipe do Instituto de perícia foi também acionada para fazer a remoção do corpo.