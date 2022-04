Pendências: Homem mata outro com facada no pescoço

Antônio Wellington Felipe de 47 anos de idade foi morto a golpes de faca peixeira, crime que aconteceu na noite deste sábado, 09 de abril, na Rua Juvêncio Ferreira, no bairro Campos, na cidade de Pendencias.

A polícia da cidade de Pendencias recebeu informações, que um desentendimento envolvendo vitima e acusado teria sido a motivação para o crime.

O acusado, já foi identificado e deverá ser preso ou se apresentar a polícia. O crime deverá ser investigado pela Delegacia Regional da cidade de Macau.

A policia militar de Pendencias realizou o trabalho de isolamento do local do crime e depois dos procedimentos de pericia realizado pela equipe de plantão no Itep em Mossoró. O corpo foi removido para ser examinado na Unidade Regional do órgão em Mossoró.