Pensou em comprar vasos artesanais, plantas e adubos? Pensou na Floricultura da irmã Olga!

Você não precisa mais sair de Guamaré para outra cidade para procurar uma Floricultura. Aqui mesmo você encontra uma grande variedade de produtos mais perto de você.

A Floricultura da irmã Olga tem levado a seus clientes e amigos uma solução ampla, e que atenda todas as suas necessidades e expectativas, oferecendo uma enorme gama de produtos de todos os modelos e tamanhos.

São plantas diversas como: mudas já plantadas em vasos, vasos suspensos, Vasos de todos os tamanhos e modelos, Plantas frutíferas, flores, rosas e terrarios.

Se o cliente preferir alguma planta que não tenha no acervo da floricultura, é só encomendar que chega a tempo e no seu endereço.

Ainda tem mais…

Declare seu amor a quem você ama ou se presentei com flores. A floricultura trabalha com todas as rosas para vasos em qualquer ocasião.

Na comprar de qualquer vaso, plantas ou adubo, o cliente pode fazer o pagamento através do Pix ou cartão de crédito.

Faça uma visita e comprove o que estamos anunciando.

A Floricultura da irmã Olga fica localizada na comunidade de Ponta de Salina nº 03 – distrito de Guamaré.

Ligue agora WhatsApp: (84) 99665-8732 ou 9 9669-5779