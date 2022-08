“Pequei o Brasil em uma situação critica na questão ética, moral e econômica”, diz Bolsonaro

Nas considerações finais da entrevista concedida ao Jornal Nacional, na Rede Globo, na noite desta segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que em 2019 assumiu o País em uma “situação crítica nas questão ética, moral e econômica”.

Na sequência elencou ações do governo, citando as reformas feitas em 2019. “Fizemos todo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível” as consequências da Covid, da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Bolsonaro também citou a questão dos combustíveis. “Hoje você nota, os preços dos combustíveis caindo assustadoramente. Nada de canetada. Um trabalho nosso junto ao parlamento”.

O presidente também mostrou as realizações na área social de seu governo. “Conseguimos um auxílio de R$ 600 para 20 milhões de pessoas”. O chefe de executivo mencionou ainda da transposição do Rio São Francisco, “que estava parada desde 2012”, lembrou o presidente. “Pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil”, disse.