Perseguição Policial: Bandidos abandona moto e fogem pra dentro de matagal em Guamaré

Noite movimentada na área policial nesta quarta-feira (11) em Guamaré. Por volta das 20h a Policia Militar realizava patrulhamento pela RN 401, que liga a sede do município ao distrito de Baixa do Meio, quando a viatura se deparou com um homem informando aos agentes, que dois homens estariam de posse de um facão e um alicate especial tentando roubar fios na empresa J2.

Quando a VTR estava se aproximando do local, os acusados visualizaram a viatura, e saíram em fuga. Ao perceber que seriam alcançados pela guarnição, os acusados entram em uma fazenda, abandonaram a moto e caíram dentro da mata.

Foi feito varias diligencias, mas sem êxito na localização dos acusados devido a escuridão.

Ao ser verificado a moto tinha queixa de furto e roubo, e teria sido alvo de furto no dia anterior, na Rua Areia Branca, na cidade de Macau.

Foi mantido contato com o proprietário do veiculo para comparecer a 5ªDRPC onde foi seria realizado entrega do veiculo furtado.

Uma linha de investigação foi aberta, e segundo o Subtenente Jhonny Ctruff, responsável pelo destacamento de Guamaré, será uma questão de tempo de prender os acusados.

O subtenente disse ainda que durante toda noite o policiamento está sendo reforçado, tanto na sede como na zona rural do município, para garantir mais segurança a população.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whatsapp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar.