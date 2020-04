Pesquisa aponta que ciberataques a dispositivos móveis cresceram 124%

Como uma espécie de “faca de dois gumes”, a tecnologia traz benefícios e também malefícios. Em meio às diversas vantagens proporcionadas pelo avanço da computação, surge o uso indevido e até criminoso das ferramentas tecnológicas.

É o caso dos delitos cibernéticos, que têm cada vez mais ganhado espaço no ambiente virtual. E a situação é realmente preocupante.

Uma pesquisa de âmbito nacional divulgada recentemente revelou que ciberataques a dispositivos móveis cresceram 124% no mês passado em todo o Brasil. Os especialistas acreditam que o atual cenário de trabalho remoto e ataques via WhatsApp usando a pandemia do coronavírus contribuíram fortemente para elevar esse aumento.

PF detecta aumento significativo de ameaças cibernéticas na pandemia

“Não seja vítima de fraudes! Verifique a origem e se proteja!”. Esse foi o alerta dado pela Polícia Federal (PF) em material divulgado nesta semana pela corporação sobre um aumento significativo de ameaças cibernéticas durante a pandemia do coronavírus.

