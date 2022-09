Pesquisa BG/BRÂMANE/Deputado Federal: Girão, Garibaldi, Paulinho, Robinson e Lawrence lideram corrida pela Câmara dos Deputados

A pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Brâmane também quis saber dos eleitores potiguares em quem eles pretendem votar para deputado estadual e federal. Na disputa pelas oito cadeiras que o Rio Grande do Norte tem na Câmara dos Deputados, General Girão (4,3%), Garibaldi Filho (2,75%), Paulinho Freire (2,75%), Robinson (2,7%) e Lawrence Amorim (2,7%) lideram a corrida pela Câmara dos Deputados.

Eles são seguidos de perto por Major Brilhante e Beto Rosado, que aparecem logo em seguida com 2,5%, cada. Em seguida, com 2,25%, Natália Bonavides. Ela é seguida por Karla Dickson com 2,2%.

Em seguida aparecem: Professora Nilda (1,55%) e Larissa Rosado (1,45%). Com 1,3%: Henrique Alves, Kelps Lima e Jaime Calado. Com 1,25%: Benes Leocádio. Com 1,15%: Fernando Mineiro. Ele é seguido por João Maia e Doutor Estádio, cada um com 1,1%. Com 1,05% aparece Victor Hugo. Com 1% das citações, Doutora Júlia Ferreira. Os demais citados não atingiram 1%.

Para a realização do estudo, foram entrevistados 2 mil eleitores de todas as regiões do Estado. A fase de coleta de dados aconteceu entre os dias 13 a 16 de setembro. Os resultados foram calculados com margem de erro de 2,19% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG e pelo Meio Dia RN com BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números RN-09372/2022 e BR-07707/2022.