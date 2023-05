Pesquisa Consult: Governo Fátima Bezerra alcança desaprovação de 58%

A 96 FM divulgou no Jornal das 6 desta sexta-feira (5) os números da pesquisa Consult, com a disputa pela Prefeitura de Natal e as avaliações do natalense para as gestões municipal, estadual e federal.

No caso do governo estadual, a gestão Fátima Bezerra, também do PT, é aprovada por apenas 27,3%, contra uma desaprovação de 58,1%. Outros 14,6% responderam que não sabiam dizer se aprovavam ou não.

A pesquisa consult ouviu 1.000 pessoas, nas quatro regiões de Natal, entre os dias 26 e 29 de abril. Tem margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%.