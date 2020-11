Pesquisa Sensatus: Marineide Diniz tem 41,3% dos votos válidos e venceria eleição em Carnaubais

Mais uma rodada de pesquisa eleitoral, na região do Vale do Açu pelo Instituto Sensatus em parceria com o Blog Celso Amâncio.

A mais recente sondagem aconteceu no dia 07 de novembro, no município de Carnaubais, onde a prefeita Marineide Diniz (DEM) aparece bem em todos os cenários, onde se distancia dos adversários, com possibilidade real de vencer as eleições no dia 15 de novembro.

De acordo com a pesquisa, onde foram ouvidas 449 pessoas, sendo 49% na zona urbana e 51% na zona rural, Marineide Diniz aparece com 41,3% dos votos válidos, Doutor Thiago com 34,0%, o professor Nicolau com 23,9% e o candidato Kennedy Macedo com apenas 0,8% dos votos válidos.

Na pergunta espontânea, onde o entrevistador não apresenta o nome do candidato ao eleitor, a prefeita Marineide também lidera, sendo apontada na preferência de 36,1% do eleitorado pesquisado.

Em segundo lugar, aparece Doutor Thiago com 29%, seguido do professor Nicolau com 20,2%, enquanto o candidato Kenedy Macedo obteve apenas 0,7% das intenções de votos e 11,5% não souberam responder. O percentual de 1,6% votou branco/nulo e 0,9% não responderam a pergunta.

Certeza do voto

Sem fatos novos, o cenário da pesquisa deverá se confirmar nas urnas 15 de novembro. Isso porque 78,9 % dos entrevistados disseram que não vão mudar o voto na reta final. Apenas 8,5% cogitam mudar a escolha.

A pesquisa tem margem de erro é de 4,5% pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada sob o protocolo RN-03272/2020.

