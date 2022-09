Pesquisas confirmam: Rogério deve ser eleito senador neste domingo

Mais dois institutos de pesquisas divulgaram seus números nesta sexta-feira (30), a dois dias das urnas de domingo (02). Os números confirmam a tendência de vitória de Rogério Marinho (PL) na disputa para o Senado.

Segundo o Instituto Item, em levantamento realizado em parceria com o Blog do Gustavo Negreiros, Rogério tem 26% na pesquisa estimulada, seguido por Carlos Eduardo Alves (PDT) com 24,5% e Rafael Motta (PSB) com 21,5%.

Na espotânea a liderança também é de Rogério, com 21%. Carlos Eduardo Alves aparece com 20% e Rafael com 16%.

Já na pesquisa Consult/Tribuna do Norte/Difusora, também divulgada nesta sexta, Rogério é o líder na pesquisa espontânea com 17,39%. Carlos Eduardo tem 14,5% e Rafael Motta 6,56%.

A Consult tem 2,37% de margem de erro e confiabilidade de 95%. Ao todo foram 1,7 mil entrevistas. A pesquisa está registrada sob os números BR 09250/2022 e RN 07707/2022.

Já a Item ouviu 1,6 mil pessoas e tem margem de erro de 2,45%, com confiabilidade de 95%. A pesquisa está registrada sob os números TRE/RN 03347 e TSE/BR 04531.