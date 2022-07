Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,20 por litro para distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (19) que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 por litro a partir de quarta-feira (20). A queda é de 4,93%.

Esse é o primeiro anúncio na gestão do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, que assumiu o cargo no final do mês passado.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, informou a empresa em nota. (CNN)