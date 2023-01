PF no LAIS da UFRN e na casa do Diretor

Policiais federais cumprem, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19), mandados no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A operação apura desvios de dinheiro federal investidos no LAIS na campanha do “Sífilis Não”.

O diretor do LAIS, Ricardo Valentim, também teve a PF na sua residência para o cumprimento de mandados, decorrentes de uma operação do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União.

A operação também ocorre em outros Estados.