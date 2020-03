PF prende homem que participou do “maior roubo da história do RN”

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 3, um agricultor condenado a 36 anos de reclusão. A prisão aconteceu, na localidade Cobé, distrito de Vera Cruz, Região Metropolitana de Natal.

Segundo a PF, o homem foi condenado por integrar, no ano de 1982, a quadrilha que roubou os malotes contendo o dinheiro destinado ao pagamento dos trabalhadores rurais inscritos no Plano de Emergência contra a Seca, que eram transportados na rodovia RN-117, entre os municípios de Caraúbas e Olho D´Água dos Borges, na Região Oeste Potiguar.

O evento criminoso, o maior da história do Rio Grande do Norte e um dos maiores do país, ficou conhecido como o “Roubo da Emergência”, quando 94 milhões de cruzeiros foram levados pelo bando.

Além do envolvimento com o roubo, o homem foi apenado, também, por ser copartícipe de um quádruplo homicídio que resultou, inclusive, na morte de uma criança de 6 anos.

Após passar por exame de corpo de delito no ITEP, ele foi transferido para o Sistema Prisional do Rio Grande do Norte, à disposição da Justiça, onde deverá cumprir a pena. A prisão se deu em razão do cumprimento de um mandado judicial expedido pela 14ª Vara Federal/RN.

(Visited 7 times, 7 visits today)

Prima de Túlio reconhece que Dyana fala a mesma língua do povo de Macau O que dirá Lula à justiça em Macau?