Pioneirismo: Câmara de Guamaré se adapta a era digital com transparência e economia nos gastos públicos

A transição da era do papel para a era digital já é uma realidade na Câmara Municipal de Guamaré, que vem investindo na capacitação de todos servidores para o manuseio e a convivência diária com as ferramentas digitais, através da implantação do sistema 1Doc.

Na gestão do presidente Eudes Miranda, a Câmara de Guamaré será uma das primeiras do Rio Grande do Norte com processos 100% digital, sem o uso de papel. A inovação traz mais transparência e economia para a casa legislativa.

O registro fotográfico é de mais uma rodada de capacitação, ocorrida na manhã desta terça-feira, dia 04 de julho. (Assessoria).