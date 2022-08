Pioneirismo: Processo 100% digital é implantado na Câmara de Guamaré

A transformação digital como forma de melhorar o serviço e dar mais transparência aos atos do Poder Legislativo de Guamaré foi adotada pela gestão do presidente da casa, vereador Eudes Miranda (MDB). Na tarde desta terça-feira, 02, foi apresentado um balanço da primeira fase de implantação da plataforma 1Doc, que já gerou 837 documentos oficiais, economizando pouco mais de 4 mil impressões.

“A Câmara de Guamaré é pioneira no uso dessa ferramenta digital no Rio Grande do Norte. A plataforma 1Doc garante segurança na tramitação processual, traz mais transparência e acaba com problemas, como por exemplo, de extravio e perdas de documentos”, destacou o presidente Eudes Miranda, que acompanhou a apresentação dos primeiros resultados do novo sistema, juntamente com vereadores e servidores da casa.

“Pela plataforma 1Doc, os servidores se comunicam internamente e todos os processos já passaram a tramitar pela ferramenta, gerando celeridade para as demandas no ambiente legislativo e economia ao eliminar a impressão de documentos e outros custos”, destacou Tarcizo Júnior, executivo comercial do grupo SOGO Tecnologia, lembrando que a ferramenta também pode ser acessada por dispositivo móvel.

Além do presidente da Câmara e de alguns vereadores presentes, acompanharam também apresentação do balanço dessa primeira fase de operação da plataforma 1Doc, o Procurador e Sub-Procurador, Diretor Geral, Contadora, Chefe do RH, Controladora, Chefe de Redatora de Ata, entre outros servidores dos demais setores da casa legislativa.

Com informações: Assecom/CMG.