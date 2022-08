PL faz convenção gigante e homologa candidatura de Rogério Marinho a senador

Ao discursar na convenção do PL que homologou sua candidatura ao Senador, o ex-ministro Rogério Marinho fez uma defesa emocionada e intransigente da obra do presidente Jair Bolsonaro e do trabalho realizado no Rio Grande do Norte.

Ao lado dos deputados federais General Girão, João Maia, presidente estadual do PL e Benes Leocádio e estaduais como Coronel Azevedo, Tomba Farias, Galeno Torquato e José Dias, Marinho disse que há trabalho do governo federal em todas as regiões do estado. Afirmou, ainda, que para fazer mais pelo povo, basta não roubar e fez duras críticas aos governos anteriores.

Rogério Marinho – que contou na convenção com a presença do ministro Fábio Farias, do candidato a governador Fábio Dantas e Ivan Júnior, seu companheiro de chapa – disse que é candidato a senador para servir ao povo do RN e do Brasil e “não para me servir do povo”.

A convenção do PL foi marcada também pela maciça presença de prefeitos e prefeitas de várias regiões do estado.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, também participou da convenção. Ao discursar, Álvaro disse que vai percorrer cada rua da capital para pedir o apoio para a candidatura de Rogério a senador e destacou que foram importantes foram viabilizadas por Rogério Marinho durante sua gestão como ministro do Desenvolvimento Regional. BG