Plenário da Câmara passa por reforma e sessões são transferidas para Escola do Legislativo

A partir desta terça-feira, 13, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guamaré transferiu provisoriamente as sessões para o prédio que abriga a Escola do Legislativo, no Centro da cidade.

A medida atende a necessidade de desocupação do plenário do prédio sede do Poder Legislativo, que está passando por reforma na sua estrutura.

Segundo o presidente Eudes Miranda, as obras vão modernizar e ampliar o plenário.

Em janeiro de 2021, a Câmara Municipal de Guamaré vai passar de nove para 11 vereadores, de acordo com a proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, aprovada na atual legislatura, com base no aumento da população do município. Fonte: Assecom-CMG.

(Visited 1 times, 1 visits today)