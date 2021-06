PM acaba com festa na praia do Minhoto com mais de 200 pessoas em Guamaré

Na madrugada desde domingo (20), a Policia Militar de Guamaré recebeu várias denúncias via telefone funcional, que estaria ocorrendo uma festa clandestina na praia do Minhoto com uma grande quantidade de pessoas.

Diante das informações, os agentes planejaram e foram até o local.

Chegando à praia, a PM se deparou com uma imagem espantosa, onde mais de 200 pessoas estavam a beira-mar com sons automotivos e consumindo bebidas alcoólicas, e ainda foi localizado pela policia entorpecente.

Pelo descumprimento de todos os protocolos sanitários e de segurança, além dos decretos municipais e estaduais, todas as pessoas que estavam na praia foram dispensadas do local, e orientadas da proibição de tais eventos.

No local, também foram apreendidas pela policia uma quantidade de substâncias análogas ao Loló, além de 03 motocicletas com indícios de adulteração.

Os participantes da festa clandestina ainda deixaram uma grande quantidade de lixo que por si, caracteriza crime ambiental.

Ainda na mesma madrugada, após patrulhamento na orla do Rio Aratuá, foi verificado uma aglomeração com número expressivo de pessoas consumindo bebidas, e com som de carros ligados.

Da mesma forma da primeira ocorrência, todos foram orientados e dispensados a retornarem as suas residências.

A PM reforça o combate à pandemia em observância as medidas sanitárias e de segurança, e agradece o apoio da população com as informações através do WhatsApp da policia (84) 999369126.

