PM apreende carga contrabandeada avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões em Assu

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) apreendeu na manhã desta segunda-feira (8) uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em mais de R$ 6 milhões. O produto contrabandeado foi apreendido na cidade de Assú, pelas unidades do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Na ocasião, após receber denúncia anônima, viaturas da Radio Patrulha realizaram diligências e encontraram dois caminhões carregados de cigarros contrabandeados, bem como um galpão contendo outra quantidade significativa daqueles materiais ilícitos.

Aproximadamente 3.500 caixas de cigarro foram apreendidas e seguem para serem apresentadas à autoridade policial competente pelas futuras investigações.

Também foram apresentados os dois caminhões baús apreendidos na ocorrência.