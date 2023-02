PM de Guamaré apreende drogas em beco próximo a Orla do Rio Aratuá

Numa operação bem sucedida, a 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu uma quantidade de drogas na noite deste domingo (05), durante um evento ocorrido na orla da praia aratuá.

A ação se deu por volta das 20h após uma patrulha policial presente no evento, ser informada por populares que algumas pessoas estariam fazendo uso de entorpecentes num beco que fica próximo ao local da festa.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “os PMs fizeram diligência ao local informado, e chegando lá, encontrou algumas pessoas. Com um suspeito, estava uma porção de cocaína e uma porção de maconha. O homem informou que era usuário de drogas e estava no local para consumir”.

Disse ainda que “a PM através do 3º Pelotão de Polícia Militar, ressalta a população que o evento é de caráter familiar, reúne toda a cidade para práticas esportivas e culturais com adultos e crianças, e que esse tipo de pessoas e comportamento não é permitido, embora tenha ocorrido no beco próximo à festa. Foi dada voz de prisão pelo crime de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Artº 28 Caput da Lei 11.343/2006), e o suspeito conduzido a 5ªDRPC em Macau, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar