PM de Guamaré conduz homem acusado de agredir mãe e filha no Conjunto 120

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, conduziu detido na manhã desta Segunda-feira (23), um homem acusado de ameaça e violência doméstica no Conjunto 120, município em Guamaré.

A ação se deu por volta das 11h da manhã quando durante patrulhamento os Policiais Militares visualizaram o acusado em um barco de pesca.

O homem é acusado de ter agredido sua esposa e sua enteada de 15 anos na noite do último Sábado (21).

Segundo relato das vítimas o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas com a mulher quando após um desentendimento teria empurrado a vítima que caiu sobre uma mesa.

No chão a mulher ainda foi agredida e ameaçada com uma faca e batidas da bainha do objeto no peito. A filha ao tentar socorrer a mãe foi ferida de raspão pelo acusado.

A PM foi chamada ao local, mas o homem já havia fugido. Foram realizadas diversas diligências, mas sem sucesso; foi quando durante patrulhamento, por indicação da ex-mulher do acusado onde ele trabalhava, o indivíduo foi localizado.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Guamaré para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar