PM de Guamaré disponibiliza WhatsApp como novo canal de comunicação

A Polícia Militar de Guamaré, que abrange a sede, Baixa do Meio e demais distritos, está com uma novidade para a população do município. Um número de WhatsApp para contato entre as pessoas e a Polícia Militar.

De acordo com o Sargento Jonhny Cruiff, comandante do destacamento policial da cidade, o objetivo é criar mais um canal de contato entre a PM e a sociedade, ajudando inclusive no combate a crimes. Para este número poderão ser enviadas denúncias, informações, pedidos e solicitações.

O número (84) 99936-9126 é exclusivo para a população enviar mensagens de voz, texto, vídeo e fotos, ou seja, ligações via internet não poderão ser realizadas para ele. Mas o numero receberá ligações em outro aparelho. A Policia Militar ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

“O objetivo é criar mais um canal de contato entre a PM e a sociedade, ajudando inclusive no combate a crimes”.

