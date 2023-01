PM de Guamaré divulga balanço positivo de ocorrências em 2022

Manter uma cidade segura não é fácil! Exige muito esforço, dedicação e disciplina daqueles que se propõe a proteger os cidadãos mesmo com o risco da própria vida. Com base nisso o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré divulga os números referentes a um ano de muito planejamento, e trabalho para que as pessoas de bem de nossa cidade possam viver em paz.

Foram atendidas mais de 1.000 (mil) ocorrências com resultados bastante positivos. Confira as principais:

55 prisões em flagrantes;

03 foragidos da justiça recapturados;

97 Termos Circunstanciado de Ocorrência lavrados na Delegacia;

Centenas de veículos abordados e vistoriados;

253 trouxinhas de maconha; 28 papelotes de maconha; 635 gramas de maconha; 66 gramas de cocaína; 06 papelotes de cocaína; 99 gramas de crack; 04 litros de Loló; tudo isso apreendido;

02 armas de fogo e 26 munições apreendidas, evitando assim assaltos e homicídios na nossa região;

61 ocorrências em defesa da mulher;

55 ocorrências em defesa da criança/adolescente;

252 ocorrências para a garantia do sossego alheio;

O trabalho foi intenso e será ainda maior em 2023. Portanto você de Guamaré, Baixa do Meio e demais Distritos, saiba que a Polícia Militar de Guamaré está trabalhando 24h por dia de Domingo a Domingo para te garantir segurança.

Com Informações da Polícia Militar

Nota do Blog

Parabéns a Polícia Militar, em nome do Subtenente Jonhny Cruiff do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré. Os números apresentados nesta estatística falam por si só.

Tem quem enxergue o trabalho prestado pela Polícia Militar a população guamareense, 24 horas por dia, 7 dias por semana.