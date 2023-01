PM de Guamaré divulga balanço positivo em eventos de final e início de ano

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré divulgou balanço bastante positivo do evento da virada de ano, ocorrido no ultimo sábado (31/12) na Orla do Rio Aratuá, e da festa de rua com paredão de som pelas principais ruas da cidade.

Os eventos contaram com policiamento reforçado que resultou em festas bastante tranquilas sem nenhuma queixa de roubo ou furto.

Também não foram registradas nenhuma briga ou lesão corporal nos eventos. Isso é fruto de um policiamento preventivo, ostensivo e planejado.

A população pôde receber e iniciar o ano de 2023 sob os olhos atentos da Polícia Militar garantindo os eventos seguros.

Neste ano de 2023 contem com o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré para que tenhamos um ano tranquilo e com segurança. Denúncias: 99936 9126 – 100% Sigilo.