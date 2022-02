PM de Guamaré ganha reforço com chegada de nova viatura em reconhecimento do trabalho

Há quem veja… Quem reconheça, quem aplaude, seja de perto ou de longe, o excelente trabalho prestado pelo o 3º Pelotão de Policia Militar a população de Guamaré.

Coordenado pelo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, que conta no pelotão com policiais experientes, capacitados, preparados, e dedicados à função que escolheu na vida para defender em qualquer situação a população de bem.

Ação com realização

Os números de prisões de traficantes na cidade, apreensão de armas de fogo, veículos roubados ou adulterados, prisão de foragido da justiça, perturbação ao sossego, homens nas ruas 24 horas com patrulhamento ostensivo e preventivo, faz com a PM seja reconhecida.

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré já conta a partir de hoje com um novo veículo para a segurança pública em reconhecimento do trabalho prestado a população.

Aqui pra gente… Os registros e os números não metem!

Modelo Veículo

O automóvel, modelo Renault Duster conta com high light em led, possibilitando economia de bateria, controle de estabilidade e sistema de telemetria que permite o seu rastreamento, facilitando, por exemplo, o envio de apoio quando houver necessidade.

O novo veículo será utilizado para transporte de tropa, de equipamentos e para realização dos trabalhos da PM em combate a criminalidade no município.

De acordo com informações do Subtenente Jhonny Cruff, “a chegada da nova viatura é de grande importância para a cidade, pois o veículo irá auxiliar nos trabalhos de patrulhamento tanto na área urbana quanto rural, em especial em Baixa do Meio, maior distrito do município”. Comentou.

Reconhecimento

O novo veículo foi adquirido em tempo devido o reconhecimento por parte do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, do Comandante Geral da PM Coronel Alarico José Pessoa de Azevedo Júnior e do Subcomandante Geral da PM Coronel Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto, em virtudes dos resultados bastante positivos desde que o Subtenente da PM Jhornny Cruff assumiu o comando do 3º Pelotão de Militar de Guamaré com uma postura firme e correta.