PM de Guamaré prende em Salina da Cruz homem acusado de homicídio qualificado em Pernambuco

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde desta quarta-feira (26) na comunidade de Conjunto Salina da Cruz, um homem acusado de homicídio qualificado no dia 22 de Maio de 2021 na cidade de Camaragibe, Estado de Pernambuco.

Segundo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, “a ação se deu por volta das 17h20 após os Policiais Militares visualizarem, durante patrulhamento, um casal em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial os dois tentaram se evadir do local em que estavam e foram contidos pela equipe. Ao serem abordados foi verificado que o homem possuía um Mandado de Prisão em aberto expedido pela 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMARAGIBE – Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para Prisão Preventiva de acordo com a Tipificação Penal: Lei: 2848, art. 121, § 2º, I. Crime de Homicídio”. Comentou.

Foi dado voz de prisão e o indivíduo conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Polícia Militar