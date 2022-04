PM de Guamaré prende homem dirigindo embriagado em Baixa do Meio

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite desta quinta-feira (21), um homem por embriaguez ao volante no distrito de Baixa do Meio, município de Guamaré.

A ação se deu quando, em patrulhamento, por volta das 22h os Policiais Militares visualizaram uma veículo do tipo Ford Ka vermelho fazendo zigue-zague na BR-406.

Foi realizado um acompanhamento tático aonde o veículo suspeito acabou sendo interceptado na frente da Rodoviária.

Ao abordar o motorista do veículo os Policiais constataram sinais claros de embriaguez. Durante buscas dentro do carro ainda foi encontrado uma garrafa de cachaça 51 totalmente consumida.

Foi dado voz de prisão, e acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.